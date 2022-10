Pour la deuxième année consécutive, les dix principales races bovines françaises ont été réunies sous l'égide de leur fédération Races de France. Vingt génisses à la génétique d'exception ont été mises aux enchères à tour de rôle au Zénith d'Auvergne, le mercredi 5 octobre 2022.

Après la belle réussite de la première édition, la fédération d'organismes de sélection (OS) Races de France a renouvelé sa vente aux enchères dans le cadre du Sommet de l'élevage le mercredi 5 octobre 2022. Sur le ring du Zénith d'Auvergne, deux génisses étaient représentées pour chacune des dix principales races allaitantes françaises (aubrac, bazadaise, blanc bleu, blonde d'Aquitaine, charolaise, gasconne des Pyrénées, limousine, parthenaise, rouge des prés, salers).

« Un aperçu de ce qui se fait de mieux »

Ces jeunes femelles, nées entre mi-2021 et début 2022 et issues des programmes mis en œuvre par les OS, donnent « un aperçu de ce qui se fait de mieux dans les races à viande françaises », commente Hugues Pichard, le président de Races de France. « Ces dispositifs réglementaires permettent l'évaluation des animaux et ainsi la sélection des meilleurs reproducteurs dans les élevages au regard des orientations de nos races françaises qui sont à l'origine de ces génisses sélectionnées », reprend-il.

La vente aux enchères s'est tenue simultanément en présentiel et à distance, pour permettre à un maximum d'acheteurs français et étrangers de prendre part à l'évènement.

Les mises à prix se sont échelonnées entre 1 600 et 3 500 euros. Toutes les génisses ont trouvé preneur et la moyenne de prix à l'issue de la vente a atteint 4 100 euros. Le top price revient à la génisse bazadaise Salsa, vendue 8 600 euros en copropriété à trois éleveurs.