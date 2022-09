Trente-quatre lots « exceptionnels » ont été proposés aux acheteurs connectés et présents sur le grand ring du Space, le 14 septembre 2022. Les génisses laitières et allaitantes, le taureau de race blonde d’Aquitaine et les lots d’embryons ont fait mouche auprès des acheteurs.

Après des ventes 100 % digitales en 2020 et 2021, cette année marque la reprise à « une vente mixte, en ligne et avec le retour des enchères sur le ring » pour le cru 2022 Génomic Élite, expose Jean-Yves Rissel, responsable des présentations animales sur le Space. Haut niveau génétique Le 14 septembre, ce sont trois génisses et un taureau blonde d’Aquitaine qui ont ouvert le bal. « Parmi les femelles sélectionnées, deux d'entre elles avaient participé au concours national de la race organisé à Mayenne cet été. Le mâle était en lice au challenge du Space la veille », commente Jérôme Nègre, responsable technique et commercial chez Blonde Génétique. Diversité raciale Du côté des laitières, vingt-cinq génisses et cinq lots d’embryons issus de semence sexée ont été proposés aux éleveurs acheteurs. Huit de ces animaux ont défilé sur le ring. L'édition 2022 se voulait originale, avec la présentation de sept races (holstein, pie rouge, normande, jersey, montbéliarde, brune et simmental). D'après l'équipe organisatrice Innoval, 785 enchères ont été enregistrées au total, en physique et en ligne. Deux lots ont été adjugés à plus de 10 000 € et la moyenne de prix s'est établie à 5 616 € pour les vingt-cinq génisses vendues. Le top Price revient à une jeune prim’holstein homozygote sur le gène sans corne à 206 ISU, partie pour 14 200 €. - - Parmi les vingt-cinq génisses laitières proposées aux enchères, huit d'entre elles étaient sur place pour le plus grand plaisir des visiteurs et acheteurs potentiels. © © L.POUCHARD/GFA - - Rizière (Marvelous x Glacière) est née à l'élevage Agri Blondes dans les Côtes d'Armor. Misée à 3 000 euros au départ, elle n'a pas atteint son prix de réserve. Cette génisse gestante, née en 2020, dispose d'un potentiel musculaire remarquable avec du grain. © © L.POUCHARD/GFA - - Santa Cruz (Malcom X x Maldives), est née au Gaec Lorin Bossuyt dans l'Orne. Cette superbe génisse mixte d'un an très typée a été vendue 4 400 euros à Tanguy Rousseau dans les Côtes d'Armor. © © L.POUCHARD/GFA - - Supernana (Nairobi x Léna), vient du Gaec Linay Pottier en Mayenne. Cette génisse d'un an et demi, taillée pour faire une excellente reproductrice, a été achetée par un éleveur à distance basé dans la Manche à 3 600 euros. © © L.POUCHARD/GFA - - Noé (Fuxeen x Irria) est un mâle âgé de cinq ans né au Gaec Basta dans les Pyrénées Atlantiques. Avec un prix de départ à 4 000 euros, il a été adjugé 7 100 euros à deux éleveurs en copropriété, Guillaume Barré et Philippe Le Druillennec, dans le Finistère. Il remporte ainsi le top price de la vente en blonde d'Aquitaine. Ce taureau très fonctionnel, qui a décroché le prix qualité bouchère à Paris en 2020, a déjà donné 80 produits. © © L.POUCHARD/GFA - - Tiffany PP (Pedrin P x Rozenn) enregistre la plus haute enchère de cette vente, toutes races confondues, à 14 200 euros. Originaire d’Ille-et-Vilaine, cette génisse prim’holstein est la seule femelle homozygote sans corne de la session. Une « excellente valeur ajoutée », pour une vache déjà très complète sur le lait, les fonctionnels et la morphologie. ISU 206. © © L.POUCHARD/GFA - - Sybelle (Ramses RF x Pétunia P TB87) décroche la plus haute enchère sur la race pie rouge. La génisse pie rouge finistérienne s’est vendue à 5 400 euros. Descendante de championnes des concours nationaux et des salons, Sybelle promet « d’excellents taux » et de « supers caractères de santé. » ISU 220. © © Innoval - - Troteuse (Paimpont x Radieuse), originaire d’Ille-et-Vilaine et adjugée 5 800 euros, affiche le meilleur INEL de la vente à 68 points. Une nouvelle souche normande à exploiter, avec « beaucoup de taux » et « une morphologie de feu. » ISU 177. © © L.POUCHARD/GFA - - La génisse Tartine (VJ Jojo x DK05992203943) a trouvé preneur pour 4 000 euros. La jeune jersiaise, race laitière à l’honneur sur cette édition 2022 du Space, allie production, fertilité, belle mamelle et persistance laitière. Tartine est issue d’un élevage costarmoricain. NTM 27. © © Innoval - - La seule génisse brune de la vente, originaire de Loire-Atlantique, a décroché une enchère de 4 200 euros. Landsaro Senseo (Optimal x Landsaro Passio B+ 84) est issue d’une famille habituée des rings et concours. La génisse offre de bons index sur le lait, les fonctionnels , la reproduction ou encore la santé mamelle. Elle est positive en longueur trayon. ISU 176. © © L.POUCHARD/GFA - - La plus haute enchère pour la montbéliarde Tabac (Postit x Racine) s’élève à 4 400 euros. Originaire de Mayenne, Tabac se distingue notamment par « une morphologie haut de gamme « et de « très bons membres. » ISU 178. © © Innoval - - Samba (Welfenprin x Marquise TB89) est une simmental « au pedigree original », vendue 6 300 euros. La génisse, jusqu’ici élevée dans le Morbihan, possède des origines allemandes. Elle figure parmi les 30 plus haut ISU de la race. ISU 166. © © L.POUCHARD/GFA Previous Next

Alexandra Courty et Lucie Pouchard