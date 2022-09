La laine est une charge pour les exploitations ovines, mais des pistes sont à l’étude pour lui trouver des débouchés.

« Plus personne ne veut collecter notre laine », se désolent de nombreux éleveurs de brebis. Certains stockent parfois jusqu’à trois années de production sous leur hangar. « Il devient même impossible de trouver des curons pour les entreposer, ajoute Audrey Désormeaux, chargée de mission à la Fédération nationale ovine (FNO). Pour autant, l’exportation vers la Chine a légèrement repris en 2022. Les négociants ont eux-mêmes plusieurs campagnes en stocks et le marché est toujours très engorgé. »

« Les exportations vers la Chine ne reprendront vraisemblablement pas leur rythme d’avant Covid, poursuit-elle. Les Chinois privilégient eux aussi de plus en plus les fibres synthétiques. » Pour le bilan carbone de la fibre, il n’est pas forcément souhaitable qu’elle fasse le tour de la terre avant de revenir en France. « Il y a des pistes à explorer du côté d'autres clients historiques comme l'Inde ou les pays du Maghreb qui transforment la laine en tapis », avancent également Emmanuel Coste et Jean-Roch Lemoine de la FNO.

De nombreux projets se développent pour trouver une issue locale à la fibre : comme Lanaland, par exemple, qui a réuni 7 entités différentes (1) de part et d'autres des Pyrénées. « La laine jarreuse des races laitières de notre département est boudée par les acheteurs depuis le milieu des années 2010, déclare Jean Beudou de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques. En Espagne, le problème est le même. C’est pourquoi nous avons conjointement étudié différentes solutions pour valoriser localement notre production. »

Freins réglementaires

À l'échelle des Pyrénées-Atlantiques, ce sont 1 000 tonnes de laine par an qui sont produites et pour lesquelles les débouchés sont restreints. « Nous avons testé plusieurs solutions et notamment celle d’un prototype pour transformer la fibre en granulés fertilisants. Il a donné des résultats encourageants. » L’enjeu principal aujourd’hui est de résoudre la problématique réglementaire, car la laine est un sous-produit animal de catégorie 3 qui demande une étape d'hygiénisation.

(1) Neiker, Latxa esnea, Ekolber, Urkom, chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, chambre de commerce de Bayonne, Université de Pau.