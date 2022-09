La parole donnée aux jeunes

C’est une nouveauté de l’édition 2022. Dans le Hall 2 prendra vie un espace dédié à la mise en avant des formations agricoles et des jeunes qui s’y engagent. « Lycéens et étudiants disposeront d’un espace dédié, où ils pourront prendre la parole pour faire connaître leur passion, leurs attentes et leur vision de l’avenir lors d’ateliers thématiques », explique l’organisation. Trois ateliers se tiendront chaque jour au cours desquels les jeunes rencontreront des entreprises et des organisations professionnelles agricoles.