Le 7 septembre 2022 s'est tenu le concours national veaux à l'Agropole du Marault, dans la Nièvre. Pour cette édition, 296 animaux de race charolaise étaient en compétition, soit une hausse de près de 30 % par rapport à la moyenne des participants enregistrée ces dix dernières années, salue le Herd Book Charolais.

« Nous sommes ravis de la mobilisation massive pour le concours national veaux et, en parallèle, pour le concours national adulte qui aura lieu à Cournon en octobre 2022 et qui affiche déjà complet en termes de participation ! », s'enthousiasme Sébastien Cluzel, président du Herd Book Charolais (HBC).

Pour bien démarrer cette rentrée, 240 mâles et 56 femelles âgés de 13 mois et moins, sont venus défiler à l'Agropole de Marault le 7 septembre 2022 à l'occasion de la journée charolaise 2022.

Issus de 92 élevages exposants et en provenance de 23 départements, ces animaux ont présenté aux visiteurs une « formidable vitrine de l’excellence et de la diversité charolaise », poursuit l'association.

La catégorie Sélection Bien Naître reconduite

Pour la seconde année consécutive, le Herd Book Charolais a intégré dans le concours une catégorie "Bien Naître", pour mettre en avant les qualités maternelles et les aptitudes au vêlage portées par ces animaux. Une quarantaine d'animaux ont ainsi été présentés, afin de répondre au mieux aux attentes des éleveurs.

Cent participants à la vente nationale aux enchères

Comme à l'accoutumée, la vente nationale aux enchères est venue clôturer cette journée. « Afin de proposer un système de vente le plus étendu possible », le HBC a fait à nouveau le choix cette année de conserver une solution d’achat à distance en ligne. Plus de 1 000 visiteurs sont venus se rassembler autour du ring de présentation, dont une centaine de participants en présentiel et en ligne, issus principalement de France mais aussi d’Allemagne et des Pays-Bas.

Parmi les 32 veaux sélectionnés, 27 ont trouvé preneur lors des enchères. La moyenne de prix de la vente s’est établie à environ 6 110 €, soit une hausse de 20 % par rapport au niveau de 2021. Le top Price a été remporté par Tonyparker pour un montant de 16 100 €. Issu du Gaec Micaud (Allier), il a été adjugé à l'Association des Jeunes Éleveurs de Charolais de Saône-et-Loire (AJEC).

« Le bilan de la vente nationale reflète bien le fait que les ventes aux enchères restent un très bon moyen de bien valoriser les animaux de qualité. Nos animaux se sont vendus à des tarifs intéressants pour les naisseurs. C’est un pari gagnant qui, quoi qu’on en pense, n’est absolument pas risqué quand il s’agit de qualité ! », commente Sébastien Cluzel, le président du HBC.