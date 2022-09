La Commission européenne a annoncé le 5 septembre 2022 que les exportations de viande de volaille et de porc vers la République de Corée peuvent reprendre.

« Les pays de l’Union européenne peuvent, dès aujourd’hui, exporter plus facilement de la viande de porc et de volaille vers la République de Corée, a annoncé la Commission européenne, hier, le 5 septembre 2022. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée (MAFRA) a décidé de lever une barrière commerciale [en place] de longue date. »

Le principe de régionalisation reconnu

Pourquoi ce changement ? Parce que la Corée du Sud « reconnaît désormais les mesures strictes de régionalisation prises par l’Union européenne pour lutter contre les foyers de peste porcine africaine et de grippe aviaire hautement pathogène. » En décembre dernier, ce sont les autorités chinoises qui avaient accepté de signer un accord de zonage pour la PPA avec la France.

« Cette décision pourrait débloquer plus d’un milliard d’euros d’échanges commerciaux au cours des prochaines années », estime la Commission européenne. Elle bénéficie à onze États membres pour le secteur avicole (Allemagne, Pologne, Hongrie, Belgique, France, Finlande, Espagne, Pays-Bas, Suède, Danemark et Lituanie). Et à quatorze pays pour la filière porcine (Allemagne, Pologne, Hongrie, Belgique, France, Finlande, Espagne, Pays-Bas, Suède, Danemark, Slovaquie, Autriche, Irlande et Portugal.