Le ralentissement des abattages des volailles de cher s'explique par la fin de l'épisode d'influenza aviaire. La production d'œufs continue de subir la hausse des charges.

Les abattages de volailles de chair sont en fort retrait sur un an : –15,2 % en poids et –12,9 % en têtes en juillet 2022 (corrigés des variations journalières), selon les comptages compilés par Agreste, le service de la statistique du ministère de l'Agriculture. Toutes volailles confondues, 61,8 millions de têtes ont été abattues en juillet.

Toutes les volailles sont dans la même tendance : de –9,1 % pour les poulets à –25 % pour les dindes (en têtes). Seuls les poulets et les canards gras connaissent un léger rebond en juillet. Toutefois, ce sont les canards à rôtir qui connaissent le plus fort repli des abattages avec un recul de 60 % des volumes abattus (en poids et en têtes) par rapport à juillet 2021. « Cette crise intervient alors que la filière tente de se relever depuis un an », commente Agreste.

Les prix à la production de volailles sont en progression de 24 % sur un an. Mais les coûts de l'alimentation pour les volailles augmentent de 28,9 % selon les calculs d'Agreste.