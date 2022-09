La sécheresse et les fortes températures impactent de plein fouet les prairies. Au 20 août 2022, la pousse cumulée est inférieure de 31 % à celle observée sur la période de 1989 à 2018.

Les prairies permanentes sont dans le « rouge ». Au 20 août 2022, la pousse cumulée était inférieure de 31 % à celle observée sur la période de 1989 à 2018. Tel est le constat dressé par Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note publiée le 30 août 2022.

« Le rendement le plus faible depuis 2003 »

« C’est, à cette période, le rendement le plus faible depuis 2003 », souligne Agreste. La chaleur et le manque d’eau depuis juin expliquent la situation. Les régions fourragères les plus affectées se situent aux extrémités Nord et Sud-Est, où le déficit pluviométrique a été le plus important depuis le début de l’année.

© Agreste-Isop Météo-France Inra - Indicateur Isop de rendement des prairies permanentes au 20 août 2022. En rouge foncé : déficit sévère (60 % et moins), en rouge : déficit important (de plus de 60 % à 75 %), en orange : déficit faible (plus de 75 % à 90 %), en vert clair : normale (plus de 90 % à 110 %), en vert foncé : excédent (plus de 110 %), en blanc : absence de données.

« En cumulé, la pousse de l’herbe atteint 40 % du niveau normalement atteint à cette période de l’année en Paca et est proche de 60 % en Occitanie, dans les Hauts-de-France et le Grand-Est. Dans les autres régions, elle varie entre 66 et 78 %. Alors qu’au 20 août la pousse cumulée atteint normalement 79 % de la pousse annuelle de référence, elle n’est que de 54 % cette année. »