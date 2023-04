Le 11 avril 2023, l’Australie et la Chine ont déclaré avoir trouvé un accord pour accélérer le processus de révision des taxes imposées par la Chine sur les importations d’orges australiennes.

La Chine avait instauré en mai 2020 une taxe de 80,5 % sur les importations d’orges australiennes à la suite de différends diplomatiques. La situation reste floue puisque le 14 avril 2023, le ministre du commerce chinois a déclaré que la Chine allait effectivement entamer un processus de révision, mais que la décision pourrait être appliquée d’ici le 15 avril 2024 au plus tard.

Tous les scenarii restent encore possibles à ce stade pour la campagne 2023-2024. À l’origine, la taxe devait prendre fin en mai 2025, et l’Australie a accepté de retirer sa plainte à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) pour accélérer le processus.

Rappelons que la Chine est le premier importateur mondial du marché des orges fourragère et brassicole. En 2020-2021, elle avait importé un niveau record de 11,6 millions de tonnes (Mt), représentant 34 % du commerce mondial d’orge. En 2022-2023, elle devrait importer environ 7,7 Mt, soit un peu moins que sur les deux campagnes précédentes, à cause de la concurrence du blé.

Avant la mise en place de la taxe, la Chine avait importé 2,5 Mt d’orge d’Australie en 2018-2019. Ce niveau est tombé à zéro à partir de 2021-2022. Dans le même temps, les exportations de la France vers la Chine étaient de seulement 730 000 tonnes en 2018-2019. Elles ont ensuite atteint un record de 2,9 Mt en 2020-2021. Pour regagner des parts de marché, l’Australie s’est réorientée vers l’Arabie saoudite, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines.

En cas de suppression de la taxe, les orges australiennes feront concurrence à l’origine française vers la Chine. Les orges françaises pourraient par conséquent revenir vers l’Arabie saoudite, mais les besoins du pays en céréales fourragères sont moins importants qu’il y a quelques années à la suite d’une restructuration de sa filière animale. Les orges tricolores pourraient également essayer de pénétrer le marché du sud-est asiatique mais elles devraient dans ce cas se positionner à des prix compétitifs face au blé et au maïs. Cet élément constitue un facteur baissier pour les prix des orges.

Les orges françaises pourraient néanmoins saisir des opportunités selon le niveau de récolte de l’Australie. Ce dernier est très dépendant du niveau de pluviométrie. Or, la mise en place du phénomène climatique El Niño à partir de l’été laisse envisager des précipitations déficitaires.

Les orges brassicoles de printemps particulièrement exposées

La Chine est une destination majeure pour les orges brassicoles françaises. Or, l’Australie est un producteur important dans ce segment. Sur celui des orges brassicoles de printemps particulièrement, la France pourrait voir ses ventes chuter avec le retour de l’origine australienne. Le débouché chinois pour les orges d’hiver brassicoles françaises apparaît, lui, moins exposé. Habituellement, la France exporte entre 100 000 et 500 000 tonnes d’orges d’hiver brassicoles par an vers la Chine, et à peu près autant en orge de printemps. Une perte de ce débouché serait baissière pour les cours de la céréale, d’autant plus que la France devrait récolter de bons volumes d’orge en 2023.