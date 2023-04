Les agriculteurs d’Ille-et-Vilaine sont encouragés à signaler tous les dommages aux cultures causés par les espèces sauvages.

« Depuis deux ans, je ne sème plus de maïs, explique Étienne Bricet, éleveur de porcs à Acigné en Ille-et-Vilaine ce 14 avril 2023. Chaque année, sur les 10 hectares implantés, j’avais toujours 3 à 4 hectares de dégâts. Il fallait resemer. Je n’en pouvais plus. Je l’ai remplacé par de l’orge. » Aux destructions par les sangliers, il faut ajouter celles de choucas, de corbeaux et de ragondins.

État exhaustif

Depuis 10 ans dans ce département, les dégâts explosent dans les semis de maïs et les légumes : + 350 % pour les choucas, + 300 % pour les corbeaux freux et + 200 % pour les corneilles noires. La population de sangliers progresse, mais proportionnellement les prélèvements stagnent : 57 % de réalisations par rapport au nombre de bracelets attribués. Conséquences pour les agriculteurs : des pertes financières, un surcroît de travail et du stress.

Depuis plusieurs années, la profession alerte les autorités sur l’augmentation exponentielle des dégâts liés au grand gibier (sangliers, cervidés) ou aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). « L’administration nous reproche de ne pas avoir d’éléments chiffrés », indique Yves Rolland, référent chasse à la FDSEA 35. En effet, seuls les dégâts de grand gibier sont susceptibles d’indemnisation et font l’objet d’une déclaration à la fédération de chasse. Les dégâts des autres espèces sont rarement signalés.

Grâce à une application développée par les chambres d’agriculture, la FDSEA 35 et les JA 35 incitent les exploitants et tous ceux susceptibles d’en avoir connaissance (techniciens agricoles, chasseurs…) à signaler les dégâts de la faune sauvage (1). L’application est nationale et téléchargeable sur smartphone (sur Google play ou AppStore avec « signalement de dégâts »). Toutes ces données permettront d’avoir un état exhaustif des dégâts afin d’étayer des demandes de battues et/ou des tirs de prélèvements.