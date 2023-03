C’est l’une des « avancées » revendiquées ce 21 mars 2023 à la suite de la mobilisation d’une centaine d’agriculteurs gersois par la FDSEA et JA : la DDT recevra les porteurs de projet en amont du dépôt de dossier pour la création des réserves d’eau.

« Aujourd’hui, le Gers a un gros manque de dépôt de dossier de création de lacs, parce que les agriculteurs freinent, témoigne Xavier Duffau, président des Jeunes Agriculteurs du Gers. Alors qu’ils n’ont aucune garantie que leur projet aboutisse, ils doivent engager des fonds dans les études et il y a une vraie lourdeur administrative. » De 8 000 à 10 000 euros seraient nécessaires uniquement pour financer les études et le géomètre, et ainsi rendre un dossier complet à la DDT.

La « volonté » du préfet

Ce mardi 21 mars 2023, alors que la présentation d’un plan Eau est attendue, la FDSEA et JA ont rassemblé une centaine d’agriculteurs devant les locaux de la DDT, sur cette question de l’eau. Une délégation a été reçue, notamment par le préfet et le directeur de la DDT. Les représentants de l’État ont notamment proposé aux agriculteurs de pouvoir travailler avec eux en amont des projets de création de lac, avant même le dépôt de leur dossier.

« C’est une avancée intéressante, souligne Xavier Duffau. On sent une volonté, de la part du préfet, d’aller sur la création de nouvelles réserves et de conforter les réserves existantes. Maintenant, il faut qu’on trouve les projets en phase avec la réglementation et qu’on voit comment faire évoluer cette réglementation. »