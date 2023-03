En pleine structuration, la filière « Houblon de l’Ouest » rassemble une dizaine de producteurs. Ils sont tous en agriculture biologique.

« Le houblon est une culture spécifique. Elle demande du matériel adapté et les investissements de départ sont élevés : par hectare, il faut compter 12 000 € de plants et au moins autant pour les poteaux, câbles et ficelles. Dans ce contexte, pour progresser, le travail collectif est essentiel », explique Matthieu Cosson, houblonnier sur 4 hectares à Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique) et président de l’association « Houblon de l’Ouest ».

Créée en 2020 et reconnue Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE), cette association regroupe aujourd’hui onze producteurs ligériens et bretons, sur 14 recensés dans le houblon. « La particularité de cette filière est que toutes les surfaces — une vingtaine d’hectares et un panel de 25 variétés — sont conduites en bio », précise Guillaume Calvignac, conseiller « agronomie » à la chambre d’agriculture des Pays de la Loire qui accompagne le groupe.

381 brasseries

Dans cette région, depuis l’année dernière, les houblonniers peuvent solliciter les aides du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE). « Le Conseil régional et des brasseurs locaux nous ont aussi aidés à acheter une pelletiseur mobile (18 000 €). Nous avons cette machine à pellets depuis 2020 », indique Matthieu Cosson. En pleine structuration, la filière peut aussi compter sur des renforts. La chambre accompagne actuellement neuf projets d’installation (de 0,5 à 5 ha) qu’elle juge « sérieux ».

En parallèle, un travail est mené sur « sur un cahier des charges « Houblon de l’Ouest » et une charte « Brasseurs » », énonce Emmnanuelle Chollet de la Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire. L’objectif ? Développer des partenariats entre les producteurs et les 381 brasseries recensées en Bretagne et Pays-de-Loire en 2021.