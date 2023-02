Comme les années précédentes, la confiance des Français dans les fruits et légumes reste élevée. Malgré l’inflation le principal critère de choix lors de l’acte d’achat reste l’origine des produits. Toutefois, le critère de prix gagne du terrain.

93 % des Français ont confiance dans les fruits et légumes. C’est ce qu’indiquent les résultats du baromètre de confiance 2022 (1) envers les fruits et légumes, conduit par Interfel et FranceAgriMer et dont les résultats ont été présentés le 27 février 2023 au Salon international de l’agriculture. Les deux organisations précisent que ce niveau est « stable depuis 2019 » et ce, malgré la crise sanitaire et l’inflation. « Lorsque l’on interroge directement les Français sur l’impact de ces deux actualités survenues au cours des deux dernières années, 72 % indiquent que cela n’a pas fait évoluer leur confiance vis-à-vis des fruits et légumes frais », souligne le baromètre.

L’origine et l’aspect des produits priment

Pour les personnes interrogées les deux premiers facteurs de réassurance vis-à-vis des fruits et légumes sont l’origine de produits (31 % des répondants) et l’aspect des produits (29 %). Ce dernier facteur a progressé de cinq points entre 2021 et 2022. En parallèle, les mentions relatives aux modes de production, dont l’agriculture biologique, reculent de cinq points en un an comme facteur de réassurance. Enfin, 61 % des répondants estiment être bien informés sur les fruits et légumes frais.

Du côté des prix, 86 % des répondants jugent qu’ils ont augmenté en 2022, contre 74 % en 2021. Bien que les fruits et légumes soient plus chers, « 96 % des Français déclarent continuer d’en consommer et d’en acheter ». 80 % d’entre eux n’auraient pas réduit leurs dépenses pour l’achat de fruits et légumes frais. Le baromètre met toutefois en avant que « la consommation déclarée de fruits et légumes frais au quotidien recule sur un an, passant de 59 % en 2021 à 53 % des Français en 2022 ».

Au moment de l’acte d’achat la saisonnalité et la provenance, l’origine des produits restent les principaux critères déterminants lors de l’achat des fruits et légumes frais. Toutefois, « le critère prix ressort davantage que les années précédentes ». Il se positionne désormais à la seconde place des critères de choix lors de l’achat.