En dépit de la baisse du pouvoir d’achat, le label « zéro résidu de pesticides » continue sa progression.

Le label « Zéro résidu de pesticides » (ZRP), lancé en février 2018 par le Collectif nouveaux champs, « continue de se développer », a fait savoir Gilles Bertrandias, président du groupement du lors d’un point presse le 22 février 2023.

+20 % en volume en 2022

Au 31 décembre 2022, les ventes progressaient de 20 % en volume par rapport à l’année précédente, et de 12 % en nombre d'« unité de vente consommateur » (UVC). Le chiffre d’affaires des produits ZRP progresse de 9 % sur un an. L’offre « répond à un véritable besoin sur l’enjeu d’une consommation plus responsable », a-t-il estimé.

La hausse des volumes vendus est en particulier liée à la filière des fruits et légumes surgelés, qui a fait « une percée significative » pour sa première année sous label. Pour les produits frais, les ventes sont plutôt stables en fruits ; en hausse en légumes, les tomates étant la tête d’affiche du ZRP.

« Âpreté » du marché

Gilles Bertrandias a toutefois souligné une certaine « âpreté » du marché actuellement, les distributeurs cherchant généralement à mettre en avant les premiers prix dans un contexte d’inflation. « Le danger, ce sont des arbitrages négatifs quant au référencement de notre offre « cœur de marché », qui porte des engagements sur la durabilité », considère-t-il.

Selon les espèces et les produits, les prix ZRP sont 15 % à 30 % supérieurs à une offre conventionnelle. Un différentiel « justifié par la promesse » du label, qui « est tenable pour une partie des consommateurs », estime Gilles Bertrandias. Malgré le contexte économique qui se tend, « le potentiel de développement est encore extrêmement important ».

Toutes les classes socio-économiques

Parmi les acheteurs, deux profils se détachent : les moins de 35 ans, et les familles avec enfants. « On note une répartition assez homogène sur les différentes classes socio-économiques, a souligné Gilles Bertrandias. Le label n’a pas un positionnement élitiste. »

En 2022, 500 producteurs étaient engagés dans la démarche, pour 4 000 hectares.