Selon la dernière estimation du Conseil international des céréales, la production mondiale de céréales atteindrait 2 248 millions de tonnes en 2022-2023, en baisse de 8 millions par rapport aux prévisions de janvier. Elle chuterait ainsi de 42 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente.

Le Conseil international des céréales (CIC) a revu à la baisse ses prévisions concernant la production mondiale de céréales (blé et céréales secondaires), dans une note du 16 février 2023. Elle est désormais estimée à 2 248 millions de tonnes en 2022-2023, en recul de 8 millions de tonnes par rapport aux estimations du 12 janvier 2023.

Fort repli de la production de maïs

« Après quatre augmentations successives d’une année sur l’autre, la production mondiale devrait chuter de 42 millions de tonnes » en glissement annuel, rapporte le CIC. La baisse de la production de maïs, de 67 millions de tonnes sur un an, est à l’origine de ce repli. A contrario, la récolte de blé est attendue en hausse de 15 millions de tonnes par rapport à l’année précédente. S’il en est de même pour l’orge et l’avoine, cela ne suffit pas à compenser les baisses de récoltes de maïs et de sorgho.

Des stocks qui se contractent

Malgré un repli de l’utilisation en alimentation animale et en industrie, les stocks mondiaux de fin de campagne 2022-2023 devraient se resserrer de 18 millions de tonnes sur un an, à 579 millions. Cela marque « une sixième contraction consécutive d’une année sur l’autre ». Cette estimation est supérieure de 2 millions de tonnes à celle du mois dernier.

+ 6 % pour le soja

« Soutenue par une récolte brésilienne abondante, la production mondiale de soja en 2022-2023 devrait augmenter de 6 % en glissement annuel pour atteindre un sommet », souligne le CIC. Toutefois, les estimations reculent de 7 millions de tonnes par rapport à janvier, à 378 millions de tonnes, tirées par des récoltes réduites aux États-Unis et une baisse des perspectives en Argentine. « La réduction nette de l’offre se reflète dans les perspectives de consommation et de stocks revues à la baisse, même si les deux continuent d’augmenter d’une année sur l’autre », précise-t-il.