Sans donner de détails sur le processus d’indemnisation des éventuelles pertes provoquées par la jaunisse en 2023, le ministre de l’Agriculture a assuré le 9 février 2023 que le dispositif répondrait aux attentes des agriculteurs.

" Je ne peux pas parler d’une enveloppe sur un sujet dont on ne sait pas s’il va émerger. Mais l’état sera au rendez-vous " sur l’indemnisation des éventuelles pertes liées à la jaunisse en 2023, a assuré Marc Fesneau le 9 février. Il présentait plus tôt dans la journée un plan d’action à la filière betterave, pour faire face à l’absence de semences traitées aux néonicotinoïdes cette année.

Différent de 2020

"On essaye maintenant de travailler [sur les modalités de calcul de cette indemnisation], pour faire en sorte d’éviter les écueils, reconnaissons-le, du dispositif de 2020, a déclaré le ministre. C’est très technique, ça demande quelques semaines. [...] Mais cet élément vise à dire aux planteurs, je le dis comme ministre, plantez"

En 2020, " le dispositif des minimis imposait une franchise, qui était élevée, et en même temps un plafond ", a rappelé Franck Sander, président de la CGB (confédération générale des planteurs de betteraves). Pour sécuriser les agriculteurs, l’objectif en 2023, " c’est un dispositif qui soit le plus juste et précis possible, mais sans franchise et sans plafond, c’est bien ça ", a-t-il précisé lors de la séance de questions/réponses.

Itinéraire technique et recherche

En parallèle, un plan s’articulant autour de deux volets est sur le point d’être finalisé :

Le premier concerne les itinéraires techniques qui peuvent être améliorés, notamment avec les produits phytosanitaires encore à disposition.

Le second se réfère à la recherche et à son accélération, notamment dans le cadre du PNRI (plan national de recherche et d’innovation).

Le ministre a par ailleurs souligné le travail mené au niveau de l’Union européenne pour s’assurer qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence, " autres que celles qui existent déjà."

La filière satisfaite

"Depuis quinze jours, on s’atèle à trouver des solutions à court, moyen et long terme pour la filière. A court terme, il fallait trouver une garantie pour que les planteurs s’engagent. A ce stade, la proposition du gouvernement pour [la création] d’une assurance publique qui garantisse la jaunisse, et rien que la jaunisse, ça nous va, a déclaré Franck Sander suite à la prise de parole de Marc Fesneau. […] A plus long terme, il s’agit de sortir le plus vite possible de cette impasse, et donc de continuer à renforcer la recherche et le PNRI. "

Alain Carré, président de l’Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre, AIBS, a souligné " le travail collaboratif, le soutien et la réactivité du ministère " : " Le travail est en train de se faire pour trouver des solutions sur l’indemnisation. A nous maintenant de semer les betteraves pour assurer cette souveraineté alimentaire qui nous est chère ".

Christian Spiegeleer, président du syndicat national des fabricants de sucre, s’est associé à ces remerciements, et à rappelé l’importance de la sécurisation des industries en aval de la filière.

Tereos a également salué " la réactivité du Gouvernement et des services de l’Etat ", dans un communiqué du 9 février : " Ces mesures viennent compléter les décisions prises et annoncées par Tereos le 27 janvier […], telles que la reprise et le remboursement auprès de ses coopérateurs des unités de semences traitées avec néonicotinoïdes, éventuellement en stock dans leur exploitation. "