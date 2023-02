En 2022, la filière céréalière a confirmé son importance dans la balance commerciale française, avec des exportations qui s'élèvent à près de 11 milliards d'euros.

Les exportations françaises de céréales ont atteint près de 11 milliards d'euros en 2022, en large progrès par rapport à 2021 (6,1 milliards d'euros), révèle Intercéréales dans un communiqué diffusé le 7 février 2023. Cette tendance s'explique par la hausse des prix mondiaux et des volumes exportés (plus de 30 millions de tonnes), dans le contexte de guerre en Ukraine. "La filière céréalière française consolide sa deuxième place dans la balance commerciale de l'excédent agricole et alimentaire, après les vins et spiritueux", souligne Intercéréales. La France se positionne ainsi septième exportateur mondial de céréales brutes en 2022, et quatrième exportateur mondial de blé tendre.

Nouveaux clients

L'Union européenne reste la première destination des céréales tricolores, avec en tête la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne. "Les expéditions de céréales vers les pays tiers sont en forte croissance tant vers les clients historiques, Maroc, Égypte, Algérie et Chine, que vers de nouveaux clients tels que le Yémen et le Pakistan en blé tendre ou l’Arabie Saoudite en orge", précise Intercéréales. Le volume de blé tendre français exporté s'affiche en hausse de 25% sur un an en 2022.

La France a aussi exporté pour plus d'un milliard d'euros de produits céréaliers (farine, semoule de blé dur, malt, amidon) en 2022, contre 634 millions d'euros en 2021. Elle reste le premier exportateur mondial de malt, selon Intercéréales. Elle a également exporté près de 75 % de sa production d'amidonnerie. "Cette dynamique s’explique par deux tendances de fond : la progression de la végétalisation de l’alimentation à travers le monde et le développement de l’utilisation des produits céréaliers en substitution des énergies fossiles (biocarburants, bioplastiques, papeterie et carton)", précise Intercéréales.