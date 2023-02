La filiale d’investissement et de développement du groupe Avril a investi dans treize entreprises agricoles et agroalimentaires en 2022. Cette année, elle entend maintenir son cap d'investissement dans de nouveaux projets et a pour cela réalisé une augmentation de capital de 145 millions d'euros.

Sofiprotéol, filiale d’investissement et de développement du groupe Avril, a augmenté en 2022 son capital de 145 millions d’euros. La dernière datait de 2017 pour 100 millions d’euros. Objectif : continuer à accompagner sur le long terme le développement d’entreprises des secteurs agricoles et alimentaires en France et en Europe, et être en mesure de déployer sur certaines opérations des montants plus importants. Et ce malgré le manque de visibilité sur 2023, notamment sur les perspectives de prix des matières premières, de l’énergie et leur volatilité.

Treize opérations de financement

"Au total, 62 millions d'euros ont été nouvellement investis en 2022, sur treize opérations", a rappelé Xavier Dorchies, le directeur général délégué de Sofiprotéol, le 7 février 2023 lors d'une conférence de presse. Sofiprotéol a également maintenu ses investissements existants. Parmi les entreprises financées l’an dernier figure par exemple De Sangosse, qui développe des biosolutions pour la protection et la nutrition des plantes, afin de soutenir l'émergence de nouvelles technologies. Dans le secteur de l'élevage, Sofiprotéol a "renouvelé et amplifié son engagement auprès de Hendrix Genetics, afin d’améliorer la performance technique, économique et environnementale des élevages.

Outils de transformation

Autre exemple de financement : la société a accompagné la coopérative Terres du Sud dans son nouveau projet "Développeurs de terroirs", lui permettant d’accélérer les investissements dans ses outils industriels de transformation, de mieux valoriser les productions de ses adhérents, et de proposer à ces derniers des services à forte valeur ajoutée. Sofiprotéol a aussi poursuivi l’accompagnement d’Atelier Inové, pour soutenir le développement de son activité d’extraction de jus végétaux, ainsi que de Solina, spécialiste des mélanges d’ingrédients, valorisant la viande et développant également une offre à base de protéines végétales.

En moyenne, Sofiprotéol investit entre 60 et 80 millions d'euros par an dans des entreprises de toutes tailles, en amont et en aval du secteur. Le ticket unitaire est très variable puisqu'il va de 0,5 à 60 millions d'euros.