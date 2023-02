Alors que la sécheresse du printemps et de l’été 2022 avait déjà pénalisé les récoltes de poireaux, c'est au tour de la vague de froid et du gel de s'en prendre aux rendements. Les surfaces implantées accusent également d'un repli.

Le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, Agreste constate que la récolte française de poireaux de la campagne 2022-2023 s'est repliée de 11 % sur un an dans sa note d’Infos rapides diffusée le 25 janvier 2023. Elle atteint 167 100 tonnes, et a reculé dans tous les bassins de production, à l’exception de celui situé au Centre Ouest. La baisse des rendements et des volumes commercialisés est la conséquence de la vague de froid et de gel qui a lieu en décembre, couplée à la baisse des surfaces. Ces événements climatiques ont affecté "la production, les arrachages et la qualité, entraînant des écarts de tri importants dans le bassin Nord", précise Agreste.

© Agreste - La récolte nationale de poireaux de de la la campagne 2022-2023 est attendue en baisse de 11 % par rapport à la précédente.

Moins de surfaces

La surface implantée en poireaux en France pour la campagne de 2022-2023 s'élève à 5 660 hectares. Elle reculerait de 4 % sur un an mais resterait supérieure de 8 % à sa moyenne quinquennale 2017-2021. Ce repli sur un an affecte en particulier le bassin Nord avec une baisse de 15 %, et dans une moindre mesure l'Ouest (-1 %). Dans les autres régions, les surfaces sont stables.