La récolte des betteraves chez les planteurs de Cristal Union est inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans. Le prix à la tonne atteint 40 euros à 16° en 2022, avec un objectif de 45 €/t de betteraves en 2023, dans un contexte de marché porteur.

À cause de la sécheresse en 2022, le rendement moyen des betteraves a atteint près de 80 t/ha à 16° chez Cristal Union. Il s'agit "d'un niveau inférieur à la moyenne sur cinq ans, avec une grande hétérogénéité entre secteurs, voire au sein d'un même secteur", note le sucrier dans un communiqué de presse paru le 2 février 2023. La richesse moyenne des betteraves sur l’ensemble de la campagne est proche de 18 %.

1,5 Mt de sucre produit

Au total, sur les 105 jours de campagne, plus de 1,5 million de tonnes de sucre et plus de 2 millions d'hectolitres d'alcool et de bioéthanol ont été produits dans les huit sucreries et les deux distilleries.

"Fort de résultats solides, et cela malgré une hausse sans précédent des coûts de l’énergie, Cristal Union avait pu annoncer en novembre une rémunération en forte hausse pour ses coopérateurs, au-delà de 40 euros la tonne pour la campagne de 2022, en augmentation de plus de 10 euros par rapport à la campagne précédente", rappelle la coopérative sucrière.

Prix de la betterave en hausse

Faisant suite à l'annonce de la Cour de justice de l'Union européenne statuant que les États membres ne pouvaient accorder de dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes pour les semences de betteraves, Cristal Union a proposé le 27 janvier dernier un prix pour 2023 à 45 €/t de betteraves à 16°, dans un contexte de marché porteur.

Grâce à des mesures de rationalisation des ratios énergétiques, le groupe a pu réduire de 10 % sa consommation sur la campagne. Il annonce travailler "sur un plan d'actions pour rendre ses sucreries totalement autonomes en énergie, notamment par la valorisation de ses pulpes, à l'horizon de 2050".