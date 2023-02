Victime de la sécheresse et des vagues de chaleur du printemps et de l’été 2022, les rendements en carottes commercialisables ont diminué et les surfaces implantées se raréfient pour 2023.

La production de carottes pour le marché du frais baisserait de 20 % par rapport à l'année précédente, avec une production de 295 700 tonnes par rapport à la campagne précédente, selon l’estimation au 1er janvier 2023. "La sécheresse et les vagues de chaleur du printemps et de l’été 2022 ont réduit les rendements en carottes commercialisables, du fait d’écarts de tri importants", rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note d’infos rapides publiée le 25 janvier 2023.

Climat chaud et sec

Le climat chaud et sec de l’été 2022 a entaché les semis et le développement des carottes de saison. Cet événement a conduit à l'obtention de volume plus important de petits calibres et de carottes non commercialisables en frais. Ces dernières ont été orientées vers la transformation, dont 65 000 tonnes dans la Région Aquitaine. "Les rendements en carottes commercialisées ont été réduits et la baisse des volumes s’est accentuée en septembre et octobre", précise Agreste. Le recul de production a été le plus important dans les bassins Ouest et du Sud-Ouest avec une baisse respective de 22 % et 23 %. Toutefois, la pluviométrie plus élevée durant novembre a permis de réduire les écarts de tri et d'augmenter les rendements.

© Agreste - La production de carotte diminue de 20 % sur un an.

Les surfaces reculent

Les surfaces nationales implantées en carottes pour le marché du frais sur la campagne de 2022-2023 auraient diminué de 5 % sur un an. Ces dernières s'estiment à 10 652 hectares. Cette régression s'élève à 9 % dans le bassin Sud-Ouest qui constitue le principal bassin de production.

Selon Agreste, "la faiblesse des prix de la carotte lors de la précédente campagne de commercialisation a pour partie conduit à un ajustement à la baisse des superficies, notamment dans la Région Aquitaine".