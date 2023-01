Les cultures d'hiver présentent dans l'ensemble un bon état, mais l'alternance de températures extrêmes préoccupe la Commission européenne.

"Alors que dans la majeure partie de l'Europe, les cultures d'hiver restent dans un état acceptable à bon, le temps récent plus chaud que d'habitude et le yo-yo entre les températures extrêmes restent préoccupant", estime la Commission européenne dans son dernier bulletin mensuel, diffusé le 23 janvier 2023.

Douceur à partir de la mi-décembre

L'automne exceptionnellement chaud a été suivi de conditions relativement froides sur une grande partie de l'Europe, qui ont duré jusqu'au 18 décembre 2022. Ensuite est arrivée une transition abrupte vers un temps beaucoup plus chaud. Et la période autour du nouvel an a même enregistré des températures records de douceur.

"En raison de ce changement, une grande partie de la tolérance au froid des plantes, appelée endurcissement, précédemment accumulée dans les cultures d'hiver, a été perdue, estime la Commission européenne. Cela peut conduire à une vulnérabilité accrue aux dommages causés par le gel en cas de vagues de froid ultérieures."

Survie des ravageurs et maladies

L'alternance des cycles de gel et de dégel peut endommager les plantes, réduisant ainsi leur vigueur et affectant négativement la repousse printanière. Des conditions hivernales douces sont également associées à des taux de survie élevés des ravageurs et des maladies. Mais finalement, la Commission note que les dommages causés par le gel ont été limités pour l'instant. Et les prévisions météorologiques jusqu'au 28 janvier ne prévoient pas de dégâts de gel supplémentaires en Europe.

Précipitations excédentaires au nord

Des précipitations excédentaires sont observées dans le nord et le centre de l'Europe, les pays du Benelux et l'ouest de la péninsule Ibérique. "Le déficit pluviométrique dans le sud-est de l'Espagne, le sud de l'Italie et la Bulgarie n'est pas préoccupant dans l'immédiat pour les cultures d'hiver, mais a encore retardé les semis en Turquie, ajoute la Commission. Un déficit de rayonnement depuis le début du mois de décembre est noté dans certaines parties de l'Italie, mais un impact sur les cultures est peu probable."

En Algérie et en Tunisie, où les conditions de sécheresse se sont poursuivies, des précipitations sont nécessaires de toute urgence pour éviter de graves pertes de rendements agricoles.