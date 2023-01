Une étude montre que près de la moitié du phosphore disponible dans les sols agricoles à l'échelle mondiale, est issue des engrais minéraux, avec de fortes disparités régionales. Les scientifiques préconisent aux pays occidentaux d'accélérer leur transition écologique, et de partager les ressources.

Près de 47 % (à plus ou moins 8%) du phosphore disponible des sols agricoles à l’échelle globale est issu des engrais minéraux. "Ce résultat reflète l’intensification de l’agriculture qui a recouru massivement aux engrais de synthèse dans de nombreux pays depuis les années 1950". Tel est le constat que dressent l'Inrae (1) et Bordeaux Sciences Agro dans un article publié dans Nature Geoscience et diffuséece jeudi 5 janvier 2023 dans un communiqué de presse.

Une forte variation entre les régions

Ces données ont été obtenues à partir de modèles calculant, pour chaque pays, la fraction du phosphore disponible des sols provenant des engrais minéraux, aussi appelée signature anthropogénique en phosphore des sols. L’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord et l’Asie enregistrent en 2017 des signatures anthropogénique supérieures à 60%. L'Amérique du Sud atteint 40 % et l’Afrique moins de 30 %.

Les pays d'Asie ont vu leur signature anthropogénique augmenter à partir des années 1970. Ils rattrapent aujourd'hui les pays d’Europe de l’Ouest parce qu'ils utilisent de plus en plus les engrais minéraux phosphatés. Les pays d’Europe de l’Ouest, eux, stabilisent leurs signatures anthropogéniques du fait "d’une diminution de l’usage d’engrais minéraux, partiellement compensée par l’utilisation des effluents d’élevage".

En parallèle, la fraction de phosphore disponible plus faible pour les pays d’Afrique et d’Océanie révèle un recours moins important aux engrais minéraux durant leur développement. Pour certains, cela entraîne une déficience en phosphate et déstabilise leur production agricole et alimentaire.

Une meilleure gestion des ressources phosphatées

"Si les engrais minéraux phosphatés ont contribué à augmenter les rendements agricoles et assurer la sécurité alimentaire de nombreux pays, ils proviennent de roches phosphatées dont les ressources mondiales sont limitées et mal distribuées sur la planète", estiment les chercheurs. Cette étude questionne sur "la capacité des systèmes agricoles à s’affranchir de cette ressource dont l’utilisation n’est pourtant pas durable" et sur l'"équité de répartition des ressources". Les chercheurs conseillent de diriger les ressources restantes en roche phosphatée "vers les régions qui en ont le plus besoin".

Les pays occidentaux ayant utilisé des engrais plus rapidement ont pu enrichir leurs sols en phosphore disponible. Les deux instituts encouragent les pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord à accélérer leur transition agroécologique. Ils les appellent à "protéger et [...] valoriser cette fertilité acquise grâce à un recyclage amélioré et une transition agroécologique". Ils leur recommandent de s'appuyer "sur le développement des systèmes de polyculture élevage diversifiés" et sur "la diminution de l’érosion des sols et le retour au sol des effluents urbains".