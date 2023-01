La Commission européenne estime que la stagnation des rendements et la concurrence des cultures plus rentables entraîneront une baisse de la production européenne de betteraves sucrières d'ici 2032.

Comme tous les ans, la Commission européenne publie en fin d'année ses prévisions pour les principaux marchés agricoles, dont celui du sucre. Dans cette édition publiée le 9 décembre 2022, elle estime la superficie totale de betteraves sucrières cultivée dans l'Union européenne devrait diminuer lentement, mais régulièrement pour atteindre 1,45 million d'hectares en 2032.

Production en lente diminution

"Un facteur important est le manque d'alternatives viables aux produits phytopharmaceutiques interdits, en particulier les substances néonicotinoïdes, et par conséquent, certains producteurs se tournent vers d'autres cultures", estime la Commission européenne. Elle précise que cela a déjà entraîné un ralentissement significatif de la croissance du rendement de la betterave sucrière ces dernières années.

À moyen terme, la Commission table sur une stabilisation à 73,5 tonnes par hectare du rendement moyen de la betterave sucrière dans l'Union européenne. En revanche, les superficies consacrées à cette culture reculeraient. Bilan, selon les estimations de Bruxelles, la production de sucre diminiuerait lentement, passant d'une moyenne de 15,8 millions de tonnes en 2023-2025 à 15,5 millions de tonnes en 2032.

"Une partie de la réduction de la production de sucre de l'Union européenne devrait être compensée par l'augmentation de la production d'isoglucose, qui devrait passer d'environ 580 000 tonnes actuellement à 750 000 tonnes en 2032. Néanmoins, la croissance de la demande d'isoglucose pourrait être limitée par réduction de la demande alimentaire et concurrence d'autres édulcorants.", signale le rapport.

© Commission Européenne

Consommation à la baisse

La consommation de sucre dans l'Union européenne diminue régulièrement depuis de nombreuses années, principalement en raison de l'adoption par les consommateurs de régimes alimentaires plus sains. Et cette tendance ne devrait pas s'inverser à moyen terme, compte tenu du déclin attendu de la population et de la consommation de sucre par habitant. Ainsi, la consommation globale de sucre reculerait en moyenne de 0,6 % par an, et atteindrait 15,5 millions de tonnes en 2032.

© Commission Européenne

Hormis la première année après la fin des quotas de production de sucre (septembre 2017), l'Union européenne a toujours été un importateur net de sucre. Étant donné que la consommation de sucre devrait diminuer plus rapidement que la production, les exportations de sucre de l'Union européenne devraient augmenter à moyen terme. Pendant ce temps, les importations reculerait lentement, leur niveau rejoignant d'ici 2032, celui des exportations, soit environ 1,5 million de tonnes.

© Commission Européenne

"À moyen terme, la demande de biocarburants suit l'évolution de l'utilisation des carburants pour le transport routier, ajoute la Commission européenne. L'utilisation de biodiesel devrait rester relativement stable, tandis que l'utilisation de bioéthanol devrait augmenter d'ici 2030 (+13 % par rapport à 2022) avant de diminuer en 2032. Le maïs restera la principale matière première pour la production d'éthanol, mais sa part devrait diminuer (de 45 à 33%)."