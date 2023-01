Les deux premières substances naturelles à usage biostimulant (Snub) autorisées ont été publiées au Journal officiel après évaluation par l'Anses. C'est l'Itab qui a monté les dossiers d'inscription, dans le but de mieux connaître la procédure.

Jusqu'alors vide, la liste des substances naturelles à usage biostimulant (Snub) autorisées, a été précisée dans un arrêté daté du 23 décembre 2022 publié au journal officiel le 31 décembre 2022. Deux espèces y font leur entrée :

La prêle des champs (sous forme de décoction et d'infusion réalisées avec les parties aériennes) ;

(sous forme de décoction et d'infusion réalisées avec les parties aériennes) ; Le saule (sous forme d'infusion d'écorces et tiges).

Prescriptions

Le texte comporte des prescriptions particulières d'utilisation. Les décoctions et infusions de prêle doivent par exemple être préparées et appliquées avec des gants et vêtements de protection, et en absence de pollinisateurs.

Cette inscription fait suite à une évaluation de ces substances par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), une étape obligatoire. L'Agence avait rendu son avis en juillet 2022, révélant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.

Dans un article publié dans Cahiers Agricultures en novembre 2022, l'Institut technique de l'agriculture biologique (Itab)explique avoir monté les dossiers des deux espèces pour mieux connaître le déroulement de la procédure. Deux autres candidats ont été proposés : la léonardite et l'huile essentielle de menthe des champs.

Près de 1200 plantes

Les substances issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine (mentionnées dans l'article D. 4211-11 du code de la santé publique) sont exemptées de l'évaluation par l'Anses. L'Itab chiffrait à 1193 le nombre de Snub déjà autorisées à ce titre, en compilant des bases de données françaises et européennes.

"Ces espèces de plantes proviennent toutes de documents officiels et peuvent donc être utilisées sans restriction par les agriculteurs sans qu’il n’y ait de possible remise en question de leur utilisation en alimentation humaine ou animale", indiquait l'institut. Il précisait que cette compilation "contient les plantes considérées comme alimentaires, mais n’apporte aucune information sur un éventuel effet biostimulant des plantes qui y sont citées."