La production française de colza atteint 4,5 millions de tonnes (Mt), en hausse de 36,3 % sur un an, et de 10,3% par rapport à la moyenne 2017-2021.

Un chiffre qui s'explique par la hausse des surfaces qui dépassent 1,2 Mha (soit 247 000 ha de plus qu'en 2021), et celle du rendement moyen qui s'établit à 36,7 q/ha (+ 3 q/ha sur un an). Le taux d'huile moyen devrait s'établir autour de 44,5 %, au-dessus de la moyenne quinquennale (43,2 %).

Tendance mondiale

La demande des triturateurs pourrait baisser cet hiver avec de possibles rationnements d'énergie pénalisant l'activité industrielle. En revanche, les exportations, vers l'Union européenne (+45 % en un an) mais aussi vers les pays tiers (+18 % en un an) sont prévues en forte hausse.

En Europe, la production augmente également en Allemagne, en Pologne et en Espagne. Elle atteint globalement 19,6 Mt en 2022, contre 17 Mt en 2021. La production mondiale, aussi en hausse, atteint 83,8 Mt, contre 73,1 Mt en moyenne sur la période 2017-2021. Au Canada, la récolte est prévue en hausse de 38% sur un an, à 19,5 Mt en 2022.