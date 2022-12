En mai prochain, un homme sera jugé à Tours pour avoir vendu sur internet du glyphosate à des particuliers.

Un homme 44 ans a été mis en examen le 23 décembre 2022. Il est accusé d’avoir vendu sur internet à des particuliers des milliers de litres de glyphosate, a annoncé le parquet de Tours.

"Tromperie sur marchandise"

Se présentant comme coach sportif, l'homme, domicilié dans le Gard, sera jugé le 23 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Tours, indique le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin.

Il devra répondre de "faits de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché" ainsi que de "tromperie sur une marchandise », précise le magistrat.

Plus de 9 000 litres de glyphosate

Des investigations ont permis d'établir que, depuis janvier 2020, plus de 30 000 litres de glyphosate représentant une valeur de plus 592.000 euros avaient été vendus à des particuliers par différents revendeurs sur internet, notamment en Indre-et-Loire, en Loir-et-Cher et en Loiret. "À l’issue d'un travail important, les enquêteurs parvenaient à identifier l'un des principaux revendeurs de ces produits sur le territoire national", selon le communiqué.

Pour l'homme mis en cause, "le montant des ventes généré par cette activité était évalué à près de 170 000 euros, représentant plus de 9.000 litres" de glyphosate, poursuit le texte.

L'homme, au casier judiciaire vierge, a été placé en garde à vue en début de semaine.

La vente de glyphosate aux particuliers est interdite depuis 2019, contrairement à celle aux agriculteurs qui bénéficient d'une dérogation d'utilisation.