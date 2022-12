La vague de froid qui a touché l'Europe a permis l'endurcissement des céréales d'automne, constate la Commission européenne.

Après un automne "exceptionnellement chaud", en particulier dans la moitié occidentale de l'Europe, les températures ont significativement chuté durant les quinze premiers jours de décembre, rapporte la Commission européenne dans son dernier bulletin Mars, publié le 19 décembre 2022.

Dégâts de gel mineurs et localisés

Les dommages causés par le gel aux cultures d'automne ont été mineurs et localisés au centre et ouest de l'Allemagne et de la Pologne. Les températures basses en décembre ont plutôt permis une amélioration du niveau de tolérance des cultures d'automne au gel, phénomène biologique appelé "endurcissement", indique la Commission.

"Les données actuelles montrent des céréales d'hiver partiellement endurcies dans l'ouest et le sud de la France, le nord de l'Espagne et le nord de l'Italie, ainsi que dans les régions autour de la mer Noire, rapporte le bulletin. La majeure partie de l'Europe centrale a atteint un stade avancé d'endurcissement, certaines régions d'Allemagne, d'Autriche, de l'est de la Pologne et d'Ukraine atteignent un endurcissement presque complet."

Mais qui pourraient empirer

Le processus d'endurcissement est plus avancé dans la plupart des régions d'Europe par rapport à l'année dernière, estime par ailleurs la Commission.

"La tolérance au gel devrait encore augmenter avec des températures plus basses, mais la forte baisse actuelle des températures à la mi-décembre pourrait exposer les céréales d'automne à des dommages supplémentaires dus au gel dans les pays d'Europe centrale et orientale", ajoute-t-elle.

La sécheresse persiste dans certaines zones

Par ailleurs, selon le bulletin, des déficits hydriques persistants, sans impact sur les céréales d'hiver pour l'instant, sont observés dans la région de la mer Baltique, le nord de l'Allemagne et la Pologne, ainsi que dans le sud-est de l'Espagne et en Turquie.

"Des conditions de sécheresse sont toujours observées dans le nord-ouest de l'Italie, et dans toute la région du Maghreb où elles risquent de retarder les semis", poursuit la Commission.

Au contraire, des excédents pluviométriques sont observés en Slovénie et en Croatie où des pluies intenses peuvent avoir localement compromis l'établissement des cultures.