Les surfaces semées en céréales d'hiver et en colza sont en hausse pour la récolte 2023.

En 2023, les semis de céréales d’hiver sont en "légère hausse" par rapport à 2022 de 1,2 %. Seuls les semis de blé dur, d'avoine et de seigle sont en baisse alors que les surfaces consacrées aux semis de colza d’hiver augmentent de 4,9 % par rapport à l'année dernière. C’est ce qu’indique Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d'Infos rapides publiée ce 13 décembre 2022.

Un envol des céréales d'hiver

En 2023, les surfaces de céréales d’hiver sont estimées à 6,7 millions d'hectares. Elles sont supérieures à celles de 2022 (6,6 millions d'hectares) et par rapport à la moyenne de 2018 à 2022 de 0,9 %. La sole de blé tendre d’hiver a augmenté de 81 000 hectares sur un an est estimée à 4,7 millions d'hectares. Cela correspond à une hausse de 1,7 % sur un an. En dehors de la Bretagne, "toutes les Régions verraient leurs surfaces de blé tendre d’hiver augmenter par rapport à 2022".

En ce qui concerne l’orge d’hiver, sa sole devrait augmenter de 13 000 hectares en un an pour atteindre 1,3 million d'hectares en 2023. On constate une "hausse de 1 % sur un an et de 3,9 % sur cinq ans". À l'exception de la Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est et les Hauts-de-France, "les surfaces d’orge d’hiver seraient en hausse dans toutes les Régions."

Quelques retardataires

Les surfaces de blé dur d’hiver devraient diminuer de 11 000 hectares et sont attendues à 233 000 hectares.. Elles "diminueraient de 4,4 % par rapport à 2022 et de 12,5 % par rapport à la moyenne quinquennale" et seraient en baisse pour "la deuxième année consécutive". Bien que l'Occitanie soit la première Région productrice, on observe un repli de 6,3 % de la sole.

Les surfaces d’avoine et de seigle diminuent par rapport à l'année précédente avec un recul de 1,5 % pour l'avoine et de 3,6 % pour le seigle.

Un colza qui se démarque

Les surfaces consacrées aux semis de colza d’hiver sont importantes et estimées à 1,3 million d’hectares. Celles-ci sont "en hausse par rapport à 2022 (+4,9 %) et par rapport à la moyenne de 2018 à 2022 (+6,5 %)". Elles augmentent particulièrement dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. En revanche, elles se replient dans le Centre-Val-de-Loire et l’Occitanie.