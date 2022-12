Le centre de ressources de botanique appliquée, situé près de Lyon (Rhône), conserve, étudie et acclimate des variétés locales et internationales.

Près de Lyon, la ferme Melchior abrite un trésor : 4 000 variétés de fruits, légumes, céréales et légumineuses y sont conservées en pleine terre et en frigo. Une collection gérée par le Centre de ressources de botanique appliquée (CRBA), une association créée en 2008 et soutenue par des partenaires institutionnels et scientifiques.

A la fois conservatoire et lieu d’expérimentation, la ferme vise à obtenir « des variétés agronomiques adaptées au climat de demain et aux enjeux de santé, d'environnement et de nutrition », résume Stéphane Crozat, son directeur. Signe que le sujet est sérieux, l’interprofession nationale des semences et plants Semae a créé en 2021 une section « diversité des semences », dont il est vice-président.

Certaines variétés conservées au CRBA sont d’origine locale : des inventaires réalisés pour des parcs naturels ont fait redécouvrir des variétés autochtones de salades, haricots et autres melons. D’autres viennent de loin. « II ne suffit pas d’aller chercher des variétés dans les pays chauds car le changement climatique ne se résume pas aux températures : il y a la grêle, le gel, la sécheresse, souligne Stéphane Crozat. Nous rapportons des variétés de régions hypercontinentales comme le Caucase, puis nous les mettons en culture pour voir comment elles se comportent chez nous. » Outre l’adaptation au climat et au sol, la faculté à être conduite sans intrants chimiques est observée.

Associer les chefs

Après cette caractérisation agronomique, une sélection participative permettra de retenir les plus intéressantes à cultiver. Elle comporte trois étapes : des agriculteurs évaluent d’abord les critères agronomiques, puis des chefs cuisiniers s’expriment sur les critères organoleptiques, et pour finir des analyses en laboratoire permettent de comparer les valeurs nutritionnelles. Les variétés sont ensuite multipliées par des agriculteurs partenaires, ainsi que dans une ferme semencière en cours de création.