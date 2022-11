En 2022, la sécheresse et l’inflation ont eu raison du volume de pommes de terre récoltées dans la zone NEPG. En outre, la flambée des coûts de production et de conservation pourrait mener à des baisses de plantations en 2023.

Malgré une hausse de surface en 2022 de 3,2 % sur un an, à 510 749 hectares, la production de pomme de terre de la zone NEPG (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique) est estimée en baisse de 6 % sur un an, avec 21,22 millions de tonnes.

Si les précipitations de septembre ont permis de produire quelques tonnes supplémentaires entre la fin de septembre et le début d'octobre, cette baisse de volume est principalement due à la forte sécheresse estivale.

Des disparités régionales

« La production globale est légèrement plus élevée que prévu, mais il y a de grandes différences régionales », souligne le NEPG (Groupement des producteurs de pommes de terre du Nord-Ouest européen) dans un communiqué publié le 16 novembre 2022.

Les producteurs belges et français ont été particulièrement touchés, les récoltes étant en repli de 18,7 % et 9,5 % respectivement. À l’inverse, les producteurs néerlandais affichent une production en hausse par rapport à l’an dernier (+ 13,3 %), notamment dans le nord du pays où davantage de précipitations ont été enregistrées.

Dans les régions où la production n’a pas été au rendez-vous, « certains agriculteurs ne seront pas en mesure de respecter la totalité de leurs contrats », déplore le NEPG.

Un rendement européen autour de 42 t/ha

Même constat en ce qui concerne les rendements. « En 2022, les rendements par hectare ont montré des variations et des disparités entre pays, régions et exploitations plus importantes que jamais auparavant ! », indique l’organisme.

Selon les dernières estimations, les rendements globaux au niveau de la zone géographique du NEPG devraient décliner de 7,8 % en glissement annuel, avec 42,1 tonnes par hectare.

« L'influence des conditions météorologiques locales (répartition très inégale des températures et des précipitations) et le recours ou non à l'irrigation ont entraîné des écarts de rendement importants, allant de moins de 30 t/ha à plus de 65 t/ha... », détaille le NEPG.

Des coûts de production qui explosent

Conséquence de la flambée des coûts de production et d’un prix attractif des céréales, les producteurs de pommes de terre se sont tournés vers des céréales tels que l’escourgeon ou le froment ce qui « aura une influence certaine sur les emblavements 2023 ».

Au cours des derniers mois, aucun producteur de pommes de terre de la zone NEPG n’a été épargné par la hausse des coûts de production. Selon le groupement, les prix de l’électricité ont augmenté en moyenne de 280 %, entre octobre 2021 et octobre 2022. Dans le même temps, le prix du diesel a lui augmenté de 55 % en moyenne.

Une revalorisation des contrats pour 2023

Ainsi, en combinant la hausse des coûts de production et la tendance baissière des moyennes pluriannuelles des rendements par hectare, « les coûts de production par tonne ont augmenté de manière importante et augmentent encore ».

De ce fait, les prix contractualisés pour 2023-2024 doivent tenir compte de ces évolutions « si les transformateurs ne veulent pas risquer d'avoir moins d'hectares de pommes de terre et de ne pas avoir assez de matière première la saison prochaine », signale le NEPG.

Pour l’organisme, les prix contractuels à venir pourraient être travaillés avec des indicateurs de prix de revient incluant les prix de l’énergie, des engrais ou des dispositifs de stockage afin de payer la juste valeur aux producteurs.

Une autre solution « serait de commencer à examiner les coûts de production des producteurs et de s'en servir comme outil pour établir les contrats », ajoute-t-il.