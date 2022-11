L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) abaisse de 4,9 millions de tonnes sa prévision pour la production de céréales par rapport au mois dernier.

La récolte mondiale de céréales atteindrait 2 764 millions de tonnes en 2022, selon les prévisions de la FAO publiées le 4 novembre 2022. C’est 1,8 % de moins que l’an dernier, soit 50,8 millions de tonnes.

Moins de blé

Le mois dernier, la FAO avait déjà revu ses prévisions à la baisse à cause des perspectives défavorables à la récolte de maïs. Ce mois-ci, c’est surtout sur le blé qu’elle opère des ajustements, mais aussi, dans une moindre mesure, sur les céréales secondaires.

La production mondiale de blé atteindrait toutefois un niveau record à 783,8 millions de tonnes. Elle reculerait donc de 3,4 millions de tonnes par rapport aux prévisions du mois dernier, mais resterait supérieure de 4,5 millions de tonnes à son niveau de 2021.

Cette révision à la baisse concerne presque exclusivement la récolte de blé aux États-Unis, où les perspectives de rendement et les superficies récoltées ont été réduites. Ailleurs, alors que la récolte de blé de 2022 touche à sa fin, les prévisions restent inchangées.

Moins de maïs

La FAO révise aussi à la baisse sa prévision de récolte des céréales secondaires : de 1,3 million de tonnes pour atteindre 1467 millions de tonnes. C’est 2,8 % de moins que l’an dernier, et surtout "le premier fléchissement de la production depuis quatre ans", relève la FAO.

La plus grande partie de cette baisse est imputable à la production de maïs aux États-Unis et dans l’Union européenne. « Des évaluations récentes indiquent que les répercussions de la sécheresse devraient être plus importantes qu’estimé auparavant », estime la FAO.

À l’inverse, en Ukraine, "la récolte de maïs est en cours et les prévisions de production ont été relevées. On s’attend à une augmentation des superficies récoltées, car les exportations du pays en partance des ports de la mer Noire ont permis d’aplanir partiellement les difficultés de stockage."