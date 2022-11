La production de riz recule mais ne devrait pas entraîner une hausse de la demande en blé.

Au niveau mondial, le marché du riz compte cinq grands exportateurs : Inde, Thaïlande, Vietnam, Pakistan et États-Unis. "Cette année, l'Inde a connu des difficultés de récolte en raison de températures extrêmement élevées, indique Arthur Portier, d'Agritel. Il en était de même au Pakistan, avant que les inondations ne prennent le relais. Par ailleurs, un déficit hydrique marqué aux États-Unis a aussi fait baisser la production."

Selon l'USDA, les stocks mondiaux de riz passeraient de 184 millions de tonnes en 2021-2022 à 171 millions de tonnes en 2022-2023. Les exportations mondiales ralentiraient en conséquence, de 55,5 millions de tonnes de riz échangées en 2021-2022 à 53,2 millions de tonnes en 2022-2023.

Pas de switch entre riz et blé

"Afin d’anticiper la baisse de production et la réduction des volumes sur son marché intérieur, l’Inde a mis en place une taxation de 20 % des exportations. Cette restriction à l’exportation pourrait entraîner une recrudescence de la demande en blé", écrivait La Coopération Agricole métiers du grain le 16 septembre 2022.

"La décision de l'Inde de réduire ses exportations de riz a créé un sentiment de panique sur la scène internationale, reprend Arthur Portier. Cette actualité sur le riz maintient la tension, mais n'en crée pas une supplémentaire. Il peut accentuer la hausse des prix de l'ensemble du complexe céréalier, mais ne sera pas le driver principal. Le blé n'a pas gagné 10 € en Europe après les inondations au Pakistan, par exemple."

Y a-t-il un lien entre baisse de production de riz et hausse de la demande en blé ? "Dans les différentes études que nous avons menées pour l'instant, nous n'avons pas constaté de véritable corrélation entre la consommation domestique de riz et de blé en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, principaux importateurs de riz", indique Arthur Portier.

Ces deux marchés ont par ailleurs des caractéristiques différentes. "Le blé est beaucoup échangé au niveau mondial, tandis que le riz l'est beaucoup moins, explique l'analyste. Le riz est consommé là où il est produit." La Chine est le premier producteur mondial de riz, avec 147 millions de tonnes en 2022-2023, et est aussi un important importateur, à hauteur de 5 millions de tonnes en 2022-2023. Le pays détient près de 63 % des stocks mondiaux.