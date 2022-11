Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, l’engagement des producteurs à semer du tournesol a permis de récolter 1,7 million de tonnes de graines.

"Si la récolte de tournesol est en baisse de 5 % par rapport à 2021 (1,9 million de tonnes en 2021), année aux rendements exceptionnels, elle s’inscrit pour la troisième campagne consécutive dans une dynamique de hausse de la production et dépasse une nouvelle fois la moyenne quinquennale (1,5 million de tonnes)", annoncent Terres Univia, Terres Inovia et la Fop (1) dans un communiqué de presse commun diffusé le 7 novembre 2022. Avec 1,7 million de tonnes en 2022, "la production permettra aux unités industrielles de triturer encore plus de graines françaises de tournesol et d'assurer une meilleure couverture des besoins en huile et tourteaux".

Rendement en baisse

La mobilisation des agriculteurs a permis unehausse très nette de la surface de tournesol en 2022, à plus de 840 000 hectares, d'au moins 20 % sur un an (698 000 hectares en 2021). Cette augmentation limite les effets de la baisse de rendement, estimé à 20,5 q/ha contre 27,4 q/ha en 2021.

Sur le plan régional, les bilans sont assez hétérogènes. En Nouvelle-Aquitaine, les rendements se situent dans une fourchette comprise entre 15 et 36 q/ha dans les sols les plus profonds ou qui ont pu bénéficier d’irrigation. En Occitanie, le rendement moyen est faible et avoisine les 17 q/ha. Il est de 24 q/ha en région Centre-Val de Loire et de 20 q/ha dans le Grand Est avec, dans ces deux régions, des variations entre 15 et 40 q/ha.

Tolérant à la sécheresse

"Le tournesol a bien résisté et prouvé, cette année encore, sa capacité naturelle à s'adapter lors des périodes de chaleur intense et de sécheresse, estime la filière. L’irrigation, bien positionnée dans le cycle de culture, a constitué un facteur différenciant qui a été pleinement valorisé par la culture."

Dans de nombreux bassins de production, les conditions climatiques ont induit une croissance lente et moindre des tournesols, avec des impacts sur la floraison, plus rapide qu’à l’accoutumée, et un remplissage des graines plus limité. D’après les premières analyses réalisées, la teneur en huile serait en baisse sur une large partie du territoire dans des proportions qui restent à affiner.

Marges brutes supérieures à 1 100 €/ha

"Au global, cette année, la combinaison de baisses de rendements moindres par rapport à d’autres cultures d’été, de charges d’intrants modérées et de prix souvent très attractifs, fait retrouver de la rentabilité au tournesol avec des marges brutes qui dépassent les 1 100 €/ha dans les exploitations constituant l’Observatoire des coûts à la production de Terres Univia - Terres Inovia", conclut le communiqué.