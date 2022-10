La Commission européenne a proposé, le 26 octobre 2022, une série de mesures visant à améliorer la protection de l’eau. Parmi elles, se trouve l’ajout de vingt-cinq substances à "la liste des polluants de l’eau à contrôler plus strictement dans les eaux de surfaces et souterraines". Plusieurs produits phytosanitaires en font partie.

Pour atteindre son objectif "zéro pollution" à horizon 2050 dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a émis plusieurs propositions visant à améliorer la qualité de l’air et de l’eau. Parmi elles, la mise à jour "des listes de polluants de l'eau à contrôler plus strictement dans les eaux de surface et les eaux souterraines."

Des phytos visés

Ces mesures visent une large palette de substances (25) qui pourraient être ajoutées à la liste. Des produits phytosanitaires en font partie : glyphosate, néonicotinoïdes (imidaclopride, thiaclopride, clothianidine), nicosulfuron, permethrine, notamment (1).

Cette proposition a pour but d’encourager les actions pour la réduction des émissions de ces substances. "De plus, en réduisant la pollution de l’eau, ces mesures seront également bénéfiques pour sa réutilisation, notamment en irrigation, en accord avec la nouvelle réglementation sur les exigences minimales pour la réutilisation des eaux (EU) 2020/74116", estime l'institution.

Echéance 2030 à 2050

Ces propositions découlent de la législation actuelle, exigeant le réexamen régulier de la liste des polluants et des standards de qualité des eaux de surface comme souterraines, explique la Commission.

"Les propositions vont maintenant être examinées par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire, ajoute-t-elle. Une fois adoptées, elles prendront effet progressivement, avec des objectifs différents pour 2030, 2040 et 2050, ce qui laissera à l'industrie et aux autorités le temps de s'adapter et d'investir si nécessaire."

Traitement des eaux urbaines et engrais

Par ces propositions, la Commission entend également rendre "plus efficace et plus rentable" le traitement des eaux urbaines résiduaires. "Les [nouvelles] règles relatives à la récupération du phosphore contenu dans les boues favoriseront [notamment] leur utilisation pour la fabrication d’engrais."