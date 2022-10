Après une première vague orageuse, Météo-France émet un nouveau bulletin d’alerte ce 17 juin 2021 concernant un épisode pluvio-orageux. Le Rhône est en alerte pour la canicule.

Météo-France prévoit un nouvel épisode pluvio-orageux et appelle à la vigilance en raison des forts cumuls de pluie attendus. « Dans le courant de l’après-midi, des orages vont se développer dans le sud-ouest du pays. Ils deviendront nombreux au fil des heures donnant ponctuellement de très forts cumuls de pluie, de l’ordre de 50 à 80 mm en trois heures. »

D’abord dans le Sud-Ouest

« À 16 h 00, l’activité orageuse se met en place sur les Pyrénées, en Ariège notamment, observe Météo-France dans la mise à jour de son bulletin d’alerte. Ces orages vont progressivement remonter vers les régions du nord en fin d’après-midi et au cours de la nuit prochaine, sur les départements placés en vigilance orange. »

Météo-France annonce une accalmie en début de soirée pour le Sud-Ouest, et en milieu de nuit, de jeudi à vendredi, pour le Centre. Il prévoit que l’activité orageuse continuera sur les régions de Manche vendredi matin. Il évoque aussi « la possibilité d’orages forts près de l’île de France, la Somme, et de manière générale de la Normandie aux Pays de la Loire ».

Vigilance dans le Nord aussi

Risque de grêle, fortes rafales de vent de l’ordre de 80 à localement 100 km/h, et une activité électrique soutenue sont évoqués par Météo-France. Et d’ajouter qu’il prévoit sur l’Aquitaine, « une vigilance Pluie, car l’on attend de forts cumuls de précipitation de l’ordre de 50 à 80 mm en quelques heures ».

Météo-France émet aussi un bulletin d’alerte pour un épisode de canicule précoce, mais non exceptionnel en durée et intensité dans le département du Rhône. Cet épisode est « plus marqué sur l’agglomération lyonnaise, avec des minimales de l’ordre de 20 °C à 23 °C et des maximales de 32 °C à 35 °C ».