Le groupe sucrier Cristal Union a présenté une étude chiffrant précisément son empreinte sur le tissu économique français.

"Nous avons souhaité mesurer précisément l'impact économique de notre activité sur les territoires", a indiqué Xavier Astolfi, directeur général de Cristal Union. Le groupe sucrier a fait réaliser une étude au cabinet indépendant Utopies, qui a été présentée à la presse le 11 octobre 2022.

L'objectif est notamment de valoriser les données auprès des pouvoirs publics. Et pour Xavier Astolfi, cette étude confirme que "Cristal Union soutient bien l'activité économique et l'emploi dans le pays". Il a tiré deux principales conclusions.

Produit intérieur brut additionnel

La première est que "un euro de chiffre d'affaires créé par Cristal Union génère un euro supplémentaire pour le PIB français". Cristal Union a généré 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020-2021, un chiffre auquel s'adosse selon l'étude 1,6 milliard d'euros de PIB additionnel.

L'analyse inclut les impacts directs mais aussi indirects, induits, avals et catalytiques, qui sont respectivement créés par les producteurs de betteraves et les clients du groupe, par les consommateurs finaux, par la chaîne de sous-traitants, et par les entreprises fonctionnant en synergie avec le groupe.

Emplois induits

Second point relayé par le groupe sucrier : "un emploi créé chez Cristal Union soutient dix emplois supplémentairesen France". En 2020, Cristal Union représentait 2 300 emplois directs, et soutenait selon l'étude 8 700 emplois indirects dans la chaîne des fournisseurs, 9580 emplois induits dans différents secteurs dont les services publics, et 2 300 emplois chez ses clients.

Le groupe soutient ainsi au total 23 000 emplois en France, principalement dans les secteurs suivants : industrie agroalimentaire, production agricole, transport, commerce et négoces.

"Cristal Union se fournit en matières premières auprès de 9 800 associés coopérateurs, et soutient ainsi l'équivalent de 1 700 emplois dans ces exploitations agricoles, en équivalent temps plein", a précisé Xavier Astolfi.

"Rôle majeur dans l'économie"

" Nous sommes très fiers de pouvoir affirmer que nous sommes un des acteurs majeurs de l'économie Française, commente Xavier Astolfi. Nous avons un rôle majeur dans l'économie, qui va bien au-delà de notre seule activité."

Le cabinet Utopies s'est appuyé sur les données de l'Institut national de la statistique (Insee) de 2020 pour son étude, et sa méthodologie "Local Footprint".