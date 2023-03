Cluis et Genouillac (Indre et Creuse)

Le service du bâtiment des chambres d'agriculture de la Creuse et de l'Indre organise un rallye bâtiment sur une demi-journée. Rendez-vous à 13h30 au Gaec de la Couture à Cluis pour découvrir la stabulation raclée en pente paillée, la fabrique d'aliment à la ferme et le parc de contention. Le rallye se poursuivra au Gaec du Romaret à Genouillac pour visiter la stabulation 100 % paillée avec multiples astuces et la fabrique d'aliment à la ferme.

Informations au 06 70 42 89 91.