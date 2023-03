Mont (Pyrénées-Atlantiques)

Le marché des engrais est pour le moins chaotique et subit des fluctuations fortes pour des raisons conjoncturelles et structurelles. La gestion de la fertilisation devient un élément essentiel de nos systèmes de cultures. Lionel Jordan-Meille, enseignant chercheur à Bordeaux Sciences Agro et président du COMIFER (Comité Français d'Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée) viendra parler fertilisation, leviers existants et des futures pistes qui sont encore en manque de référence. Conférence gratuite et ouverte à tous. De 14h à 17h.

Inscription obligatoire auprès de Madame Valérie Bony au 06 87 07 38 59 ou par mail à v.bony@pa.chambagri.fr