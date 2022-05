La Commission européenne avait présenté en mars 2021 son plan d’action pour l’agriculture biologique en Europe. Après avoir été voté en mars dernier en commission Agriculture, le plan d’action vient d’être adopté, ce 3 mai 2022, par le Parlement européen.

L’objectif de 25 % de surfaces écarté

L’objectif d’atteindre 25 % de surfaces converties à l’agriculture biologique à l’horizon 2030 n’a pas été retenu dans le plan adopté par le Parlement. Il faisait pourtant l’objet d’un amendement défendu, entre autre, par l’eurodéputé Europe Écologie, Claude Gruffat. Ce dernier déplore le peu d’ambition du texte adopté, qu’il qualifie de « couteau sans lame ».

L’eurodéputé défendait également le soutien aux collectivités locales et aux acteurs du territoire dans leur projet de promotion des produits biologiques dans la restauration collective. Un amendement rejeté, lui aussi.

Mieux informer le consommateur

Le texte adopté insiste sur l’importance d’instaurer la confiance des consommateurs et de mieux communiquer autour de la production biologique. Le succès du plan d’action du bio doit résulter d’une augmentation de la demande privée et non de mesures incitatives politiques.

Le rapport rappelle également l’importance d’une communication claire sur le logo AB. Il s’inquiète aussi des emballages et publicités qui peuvent induire le consommateur en erreur. Le Parlement invite aussi à renforcer les contrôles douaniers afin de prévenir la fraude alimentaire.