Un village de l’Indre profite du déconfinement pour promouvoir les avantages du sport sur la santé. Pas d’emballement, ce ne sont pas vraiment les Jeux olympiques : on parle plutôt du sport doux à destination des familles. Il semble qu’il soit nécessaire de réactiver les bonnes habitudes parce que le confinement a pesé sur la santé, selon les études successives de l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité.

Le samedi 26 juin 2021, le pré de foire de Chatillon-sur-Indre accueillait donc le premier village santé du pays de Valencay-en-Berry. 450 personnes, venues en famille, ont réalisé des activités physiques (vélo, parcours santé, étirements…), parfois déguisées sous la forme d’animations conviviales comme une initiation à la danse folklorique au son de l’accordéon.

Dans le contrat local de santé

« Notre objectif est de promouvoir les bienfaits sur la santé des activités physiques sur le territoire et d’augmenter la pratique d’activités physiques de la population. Avec des villages de ce type, nous allons au devant des habitants pour leur redonner l’habitude de se tourner vers des organismes comme nous », explique Etienne Buchmann, chargé d’animation vie mutualiste de la MSA Berry-Touraine. Ce Village santé est le résultat d’une rencontre entre les élus locaux et les délégués de la Mutualité sociale agricole. Inscrite dans le contrat local de santé du territoire, elle se veut une réalisation des ambitions du livre blanc de l’organisme social agricole.

Un diagnostic territorial de la pratique sportive en région Centre Val de Loire réalisé par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale montre que le nord du département de l’Indre à un taux de pratiques sportives faible notamment chez les plus de 60 ans et chez les moins de 20 ans comparés à la moyenne régionale.

La lutte contre le cancer colorectal

À l’avenir, les élus locaux et les délégués de la MSA envisagent de reproduire des villages de ce type. Il est probable que le prochain porte sur la nutrition. C’est d’ailleurs le thème des prochains ateliers en milieu scolaire qui se dérouleront l’an prochain en pays de Brenne. Déjà dans l’idée d’inscrire la santé en milieu très rural en se déplaçant au cœur des villages, la MSA Berry-Touraine avait organisé il y a trois ans un circuit d’information sur la prévention du cancer colorectal. Il s’était traduit par une augmentation de 40 % du taux de dépistage, une des meilleures réussites nationales pour les opérations d’information de ce type.