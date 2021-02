Ritchie Bros opte pour des enchères 100 % numériques

Le folklore qui entourait les ventes françaises de Ritchie Bros, avec son encanteur venu spécialement d’Amérique du Nord pour animer l’événement en anglais a vécu. Le spécialiste de la vente de matériel d’occasion aux enchères, qui mêlait jusqu’à présent vente sur le site et enchères en ligne, a testé les événements 100 % numériques en mars 2020, au début de la crise sanitaire. Cette première vente a connu une augmentation de 6 % du nombre de lots et de 17 % d’enchérisseurs.

Les mêmes garanties

Le passage au format numérique ne change rien au parcours d’achat et de vente. Le vendeur consigne son matériel chez Ritchie Bros en prévision de la vente. Le commercial régional en réalise une expertise. La machine est ensuite transférée vers l’un des quatre sites principaux où elle est inspectée puis prise en photo et en vidéo. Trois semaines avant la vente, les informations sont mises en ligne et les éventuels acheteurs peuvent les consulter.