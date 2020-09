John Deere ne se contente pas de développer la partie mécanique de ses tracteurs. Depuis plusieurs années, le constructeur américain peaufine ses solutions électroniques et notamment la télématique avec son service JDLink. Déjà présent sur les tracteurs de forte puissance et sur plusieurs automoteurs, le dispositif de télématique JDLink équipe désormais tous les tracteurs de la nouvelle série 6R, cœur de gamme de la marque au cerf. Ce dispositif permet un transfert de données sans fil entre le tracteur et le centre des opérations sur la plateforme MyJohnDeere.com.

Un SAV à distance

John Deere propose un service connecté basé sur l’utilisation des données de télématique des matériels connectés à JDLink. Ce service s’appuie sur deux outils : Expert Alerts et Machine Dashboard. Expert Alerts est un système qui permet de détecter les comportements suspects d’un matériel ou de définir ce qu’est un comportement suspect en fonction des avaries rencontrées par ce matériel. Cette prédiction est rendue possible grâce à l’ensemble des matériels John Deere connectés à JDLink qui remontent un stock important de données brutes. Les analyses permettent ensuite de trouver des cas de panne existants similaires et de détecter les risques de panne du tracteur. Avec ce service, le concessionnaire pourra proposer des réparations préventives lorsqu’il reçoit une alerte via JDLink et de diminuer les temps d’immobilisation de son matériel.

Le plus compliqué pour le concessionnaire sera de gérer les priorités et d’identifier les interventions les plus urgentes. C’est là qu’entre en scène Machine Dashboard. Ce système permet de gérer l’ensemble des machines connectées des clients. Il établit une notation et classe les machines par ordre d’urgence d’intervention.

Votre terminal visualisé à distance

Le concessionnaire est aussi en mesure de consulter les données des ordinateurs de bord à distance si l’agriculteur l’autorise. Dans ce cas, l’atelier identifie rapidement les dysfonctionnements et intervient avant l’immobilisation du véhicule. Cette assistance nécessite un abonnement, souscrit à l’achat de l’engin. Le service technique de la concession a la capacité d’avoir accès à distance à l’ordinateur du tracteur ou de l’automoteur. Il ne s’agit que de visualiser l’écran en même temps que l’agriculteur, sans possibilité d’intervenir sur les réglages. Cette solution offre d’accompagner l’utilisateur pas à pas et de régler la plupart des problèmes sur les fonctions de guidage et paramétrage de l’outil, en économisant le déplacement d’un technicien sur l’exploitation.

Précision importante : le tractoriste et ses concessionnaires ne pourront accéder à vos données que si vous leur donnez votre accord.