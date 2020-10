Dans son message d’alerte mis en ligne ce mardi 20 octobre 2020 à 16h00, Météo-France évoque un « épisode tempétueux en montagne nécessitant une vigilance particulière, dans la mesure où il existe un risque de rafales violentes jusque dans les vallées. La tempête Barbara ne s’est pas encore véritablement creusée sur l’Atlantique, mais les premières pluies sont rentrées sur la façade ouest du pays durant la nuit. »

> Consultez votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr

Des rafales jusqu’à 200 km/h

L’institut souligne rapporte que sur les Pyrénées, le vent perdure en haute montagne, avec des rafales sur les crêtes généralement comprises entre 110 à 150 km/h; les vallées de moyenne montagne commencent à être touchées par des rafales de 80 à 100 km/h.

En soirée, renforcement et extension des rafales dans les vallées exposées au pied des Pyrénées : on prévoit sur les sommets des rafales de 160 à 200 km/h, 110 à 130 km/h en moyenne montagne, 80 à 110 km/h dans les vallées exposées au pied des Pyrénées et littoral basque et des rafales jusqu’à 90 km/h en plaine, notamment sur la moitié ouest. Le pic du vent est attendu pour le milieu de nuit prochaine. Le vent faiblira sensiblement en matinée de mercredi sur cette région .

Dans la vallée du Rhône et le massif central le vent de sud se renforcera significativement ce soir , l’épisode connaitra son paroxysme en seconde partie de nuit de mardi à mercredi. Le vent soufflera violemment sur le relief du Massif Central et du Vercors, avec des rafales atteignant 110 à 130 km/h sur les hauteurs les plus exposées. Ces violentes rafales peuvent s’étendre à plus basse altitude à l’aval du relief, atteignant 100-110 km/h en particulier en vallée du Gier (de Rive-de-Gier à Givors), sur l’est de la Haute-Loire (secteurs de Tence-Yssingeaux), les bassins du Puy et d’Aurillac, le nord-ouest du Cantal (secteur de Mauriac), le sud-ouest du Puy-de-Dôme. Les fortes rafales concernent également les vallées canalisées : Limagne, plaine du Forez (Roannais), le sud-est lyonnais, l’Isère rhodanienne jusqu’à Bourgoin. D’autres secteurs non cités des départements en vigilance orange peuvent être concernés par des rafales dépassant 100 km/h.

La fin de l’événement est annoncée pour demain mercredi dans la matinée.