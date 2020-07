À l’échelle de la planète le premier semestre 2020 a été le 2ème plus chaud jamais enregistré. C’est ce qu’indique Météo France. En effet, selon les données de la NASA on note une « anomalie de température de +1,12 °C ». Le premier semestre 2020 se situe donc juste derrière janvier-juin 2016. Météo France ajoute que ce premier semestre 2020 s’achève avec « un mois de juin record, sur le podium des mois de juin les plus chauds jamais observés sur le globe ».

Des records de chaleur en France

« En Europe, la première moitié de l’année 2020 est la plus chaude jamais observée en température moyenne selon les données Copernicus C3S, avec une anomalie de température de +1,73 °C, devant 2007 et 2014 », précise Météo France. En France, ce premier semestre est même le plus chaud jamais enregistré. Des records ont également été établis en Amérique du Sud et en Asie, en raison non seulement des fortes anomalies dans les zones tropicales mais aussi en Sibérie.