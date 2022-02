L’histoire des agricultrices à voir dans un documentaire

Ce film est-il une quête personnelle ?

Ce documentaire prend sa source à Ercé-en-Lamée (Ille-et-Vilaine) où ma grand-mère maternelle, née en 1920, a grandi et élevé ses vaches. Je l’ai vue vieillir, c’était une femme usée, avec une retraite modeste. Ecrire ce projet est venu naturellement. Au-delà de l’hommage personnel à mon aïeule, il symbolise le combat de toute une génération. Même s’il était indiqué cultivatrice sur l’acte de mariage de ma grand-mère, pour beaucoup de femmes de sa génération, il était écrit : sans profession, ménagère.

Qu’est-ce qui vous a marqué le plus durant les interviews ?

J’ai voulu entendre quelqu’un de la génération de ma grand-mère qui avait milité. Michou Marcusse, 90 ans, est une figure majeure. Très engagée dans le syndicalisme agricole féminin, elle a notamment dénoncé l’oubli des retraitées et des veuves agricoles. Mais elle parle de cette injustice sociale sans colère. Les femmes de cette génération ne se plaignaient jamais sur leur sort. Malgré l’oubli des politiques, elles sont fières d’avoir exercé ce métier.

Autre élément marquant et point commun que j’ai trouvé, c’est le complexe social de ces femmes qui n’avaient pas fait d’études et se retrouvaient dans des réunions de concertation avec des ministres, des secrétaires généraux de syndicalisme ouvrier, etc.

J’aime la séquence du film d’archives de 1982 où Anne-Marie Crolais défend devant Bernard Pivot, dans l’émission Apostrophes, toute la noblesse de son métier et évoque sans détour sa triple vie d’agricultrice, de syndicaliste et de femme. Elle était sur le plateau télévisé aux côtés de quatre autres femmes une chirurgienne, une pilote de ligne et deux écrivaines.

Vous avez également rencontré la nouvelle génération, pourquoi ?

Si la nouvelle génération est déterminée à garantir les acquis gagnés par ses aînées, elle a encore des combats à mener. On assiste depuis deux ans à une stagnation du nombre de femmes qui s’installent en agriculture. Elles doivent faire face à la méfiance des banques et au sexisme ambiant.

Cette histoire que je raconte, je veux qu’elle puisse aussi être regardée par la nouvelle génération. Ce documentaire s’adresse également aux jeunes filles qui se destinent au métier d’agricultrice et représentent 40 % des effectifs des lycées agricoles. Je travaille d’ailleurs sur une version plus longue du film qui pourrait être utilisée pour des débats dans les établissements d’enseignement agricole.