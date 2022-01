Le constructeur américain a annoncé en début d’année, avoir accueilli sept sociétés au sein de son programme « Startup Collaborator ». Ce plan, qui s’étale sur une durée d’un an, vise à offrir à John Deere et aux start-ups, la possibilité de tester des nouvelles technologies sans relation commerciale formelle. Les start-ups profitent d’un mentorat et d’une affiliation de la part du full-liner.

Sept projets agricoles différents