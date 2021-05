Faute de Salon international de l’agriculture — édition 2021, la Semaine de l’agriculture se tiendra du 13 au 24 mai prochains. Plus de 200 événements sont d’ores et déjà prévus sur l’ensemble du territoire pour rapprocher les consommateurs du monde agricole. Une grande journée de débat, organisée le 18 mai 2021, réunira élus régionaux, nationaux et européens autour de la souveraineté alimentaire.

Un format interactif

« Plus de 10 000 connexions simultanées seront possibles », a expliqué Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, à l’occasion de la présentation à la presse du « Grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire » ce 11 mai 2021 lors d’une conférence de presse.

Entièrement numérique, l’événement pourra permettre aux participants de répondre en direct à des sondages, de poser des questions et réagir sur un tchat spécifique.

En amont, il sera possible de s’exprimer après inscription sur le site qui lui est consacré. Les agriculteurs pourront ainsi poser leurs questions au président de la République qui viendra clôturer cette journée de débat.