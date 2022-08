Dans un communiqué de presse daté du 30 août 2022, BASF Agro a annoncé la publication des résultats d’une enquête (1) sur l’engagement et la perception des agriculteurs et des autres acteurs agricoles vis-à-vis de l’agroécologie (2).

Avec près de 2 200 répondants, il ressort que 59 % des agriculteurs sont aujourd’hui engagés dans une démarche agroécologique, avec une augmentation de 15 % en 4 ans. Les maraîchers et arboriculteurs sont dits « précurseurs », puisque 80 % d’entre eux se déclarent engagés.

Un panel de leviers mobilisés

En grandes cultures, 87 % des agriculteurs déclarent implanter des couverts d’interculture, soit le premier levier d’actions en matière d’itinéraire cultural. Le broyage des résidus et l’intégration des légumineuses dans la rotation sont les deux autres pratiques les plus couramment déployées, chez respectivement 70 % et 64 % des exploitants.

En matière d’intrants, l’utilisation de variétés tolérante aux maladies ressort fortement (88 %) suivi par l’investissement dans des outils d’aide à la décision et l’agriculture de précision (69 et 64 %).

En polyculture-élevage, les leviers d’actions sont similaires, avec en plus l’entretien ou la plantation de haies (72 %).

Des freins exprimés et des attentes multiples

L’enquête relève aussi un certain nombre de freins, « légitimes et déjà connus », selon BASF Agro. Il s’agit notamment de :

La crainte que la mise en œuvre de pratiques agroécologiques conduise à des impasses techniques, notamment en désherbage ;

; Des incertitudes sur les intérêts économiques pour l’exploitation ;

Un investissement financier important ;

L’augmentation du temps de travail, couplée à un manque de main-d’œuvre.

Les attentes sont également nombreuses pour faire progresser l’agroécologie dans les exploitations et lever les freins exprimés. Il s’agit notamment de disposer de variétés plus résistantes et de produits phytosanitaires dotés de meilleurs profils écotoxicologiques.

L’accompagnement pour la réduction ou l’optimisation de l’utilisation de l’azote et pour la construction d’itinéraires réduisant les indices de fréquence de traitement (IFT), constitue aussi une forte attente.

