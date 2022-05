BayWa r.e. fait partie des pionniers de l‘agrivoltaïsme, avec neuf sites de référence en Europe. Il s’agit de la filiale affectée à la production d’énergies renouvelables de BayWa, qui est à l’origine une coopérative agricole bavaroise et l’un des plus gros concessionnaires Fendt. Les sites existants sont installés en Allemagne et aux Pays-Bas, mais l' entreprise a quelques projets en développement dans l’Hexagone et cherche à étendre cette activité.

Elle lance donc un appel aux agriculteurs français qui seraient intéressés. « L’agriculteur est partie prenante du projet dès la première étape, on ne peut rien concevoir sans l’exploitant, expose Cécile Augrain, responsable de l’agriculture chez BayWa r.e. France. Dès le début du projet, on se rapproche aussi des organismes agricoles locaux. »

Une technologie éprouvée sur fruitiers

Le producteur allemand a développé sa propre technologie de panneaux solaires bi-verres semi-transparents placés en ombrières. Ils laissent passer une part importante des rayons lumineux tout en en captant une partie pour la production d’électricité. Le concept a fait ses preuves depuis 2016 sur des productions arboricoles de petits fruits rouges et de pommes notamment.

La légère baisse de rendement agricole observée sur les années clémentes d’un point de vue climatique est largement compensée par la résilience face aux événements extrêmes tels que le gel, la sécheresse ou la grêle. Les supports des panneaux sont par ailleurs utilisés pour une irrigation goutte-à-goutte et pour l’installation de filets latéraux contre des ravageurs.

D’autres systèmes à développer

BayWa r.e. cherche aussi à innover et mettre en place de nouveaux systèmes agrivoltaïques. Un projet en Haute-Garonne devrait ainsi réunir de nombreuses productions sur 27 ha, avec de l’élevage ovin, du maraîchage et des productions fruitières. L’entreprise ouvre la porte à tous types de projets et d’exploitations, y compris en grandes cultures, « tant que la production agricole prime sur la production énergétique », souligne Cécile Augrain.

L’étude d’ampleur sortie par l’Ademe (agence de la transition écologique) pour caractériser l’agrivoltaïsme conforte l’entreprise dans la vision qu’elle a du développement de la filière. Des parcelles témoins sont d’ailleurs réalisées pour chaque projet et les données sont partagées avec des instituts de recherche pour compléter les connaissances scientifiques existantes.

